В Екатеринбурге в столкновении иномарки и отечественного «ВАЗа» пострадала 17-летняя девушка

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Малышева столкнулись отечественный «ВАЗ-2107» и иномарка Volkswagen Tiguan, в аварии пострадала 17-летняя девушка. По предварительной версии, 19-летний водитель «Жигулей» не обеспечил постоянный контроль за движением своего автомобиля. С ушибом головы пассажирку «ВАЗа» увезли в больницу.

- В момент ДТП в автомобиле несовершеннолетняя находилась на переднем пассажирском сидении. Девушка пояснила, что перед началом движения не пристегнулась, так как отвлеклась и забыла, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Известно, что стаж 19-летнего водителя составляет всего девять месяцев, и за это время его привлекали к ответственности уже восемь раз. Он объяснил автоинспекторам, что при перестроении не успел затормозить, поэтому и столкнулся с иномаркой.