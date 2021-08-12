В больницы Свердловской области закупили 82 аппарата УЗИ

Новые аппараты УЗИ направят в 37 больниц региона/ Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

В Свердловской области Министерство здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение» закупило многофункциональные аппараты ультразвуковой диагностики Mindray DC-70. Они подходят для исследования всех систем организма человека. Всего было закуплено 82 аппарата УЗИ, а на их приобретение потрачено более 147 миллионов рублей.

Аппараты направят в 37 больниц региона. Например, новая техника поступила в Городскую больницу Нижнего Тагила и Среднеуральска. В Артемовскую ЦРБ поставили шесть новых приборов, в Сысертскую – два, в Асбесте появилось пять, в Верхней Пышме – семь во взрослой поликлинике и один в детской – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Новые аппараты УЗИ имеют четкое изображение и могут обнаружить мелкие патологии, а программы измерений сократят время обследования.