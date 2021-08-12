В Екатеринбурге открылся еще один магазин торговой сети LEGO

Фото: пресс-служба Blackline

В Екатеринбурге в торговом центре VEER Mall открыли второй в городе магазин сети LEGO®. В ассортименте товароd найдутся различные виды конструкторов для всех возрастов: от самых юных до зрелых поклонников бренда. Новая площадка в 135 квадратных метров в уральской столице собрала на своих полках все новинки, эксклюзивы и, конечно, наборы из любимых серий.

- Маленьким строителям будет удобно рассматривать наборы на полках, специально рассчитанных под их рост, а взрослым ценителям понравится обилие витрин с уже собранными коллекционными моделями, - отметили в пресс-службе Blackline.

Помимо развивающего конструктора в сети магазинов можно найти полезные товары учебы и быта вещей: канцелярские принадлежности, системы хранения, школьные рюкзаки и многое другое.