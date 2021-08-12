В Ревде изменится схема движения автобусов

В Ревде с 12 августа по 17 августа на улице Максима Горького в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта закрыто движение всех видов транспорта.

Ограничения проезда связаны переустройством коммуникаций на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ревды.

Движение автобусов в этот период будет изменено по маршрутам:

Для автобуса № 7 - Автостанция - ул. Российская - Спортивная - ул. 9 Мая - ул. Достоевского - далее по маршруту.

Для автобусов №2, 2/9, 3, 4, 5, 8, 103 - Автостанция - ул. Российская - ул. Спортивная - ул. Карла Либкнехта - далее по маршруту.