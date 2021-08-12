В Екатеринбурге 22-летняя девушка на самокате угодила под колеса грузовика

В Екатеринбурге на пересечении улиц Светлореченской и Объездной 22-летняя девушка на арендованном самокате угодила под колеса самосвала «БЦМ-53». Пострадавшая в этот момент выезжала на пешеходный переход, не спешиваясь с «железного коня».

- Девушку увезли в больницу с предварительным диагнозом «Открытый перелом правой голени». Сейчас автоинспекторы устанавливают, какой сигнал светофора горел для водителя и пешехода, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, накануне в Екатеринбурге на пересечении улиц Репина и Посадской неадекватный водитель устроил сразу два ДТП, в которых пострадали две его дочери, с травмами их увезли в больницу.