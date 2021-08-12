National Geographic номинировал «Красную линию» Екатеринбурга на звание «Сокровища России»

Маршрут "Красная линия"представлен в номинации "Туристическая тропа"/ Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Известный журнал о путешествиях National Geographic внес пешеходный туристический маршрут «Красная линия» в список кандидатов на звание «Сокровище России» в номинации «Туристическая тропа».

Проект «Красная линия» стартовал в июне 2011 года. При поддержке Администрации города его придумали и реализовали горожане. Голосованием в интернете они определяли, какие достопримечательности Екатеринбурга войдут в маршрут. По маршруту интересные достопримечательности проекта, всего их 35, отмечены номерами, а длина маршрута составляет 6,5 километров.

Онлайн-голосование «Сокровища Россиии» проводится до 10 октября 2021 года. Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.

Напомним, ранее журнал включил пять уральских туристических проектов в список для голосования.