В Нижнем Тагиле сотрудников морга, перепутавших тела покойников, привлекли к ответственности

Инцидент с перепутанными телами усопших произошел в Нижнем Тагиле 5 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле к ответственности работников морга центральной городской больницы № 1, которые перепутали тела покойников при выдаче родственникам. При этом в руководстве отметили, что ранее подобных инцидентов у них не случалось. Об этом пишет местное издание ТагилСити. Как оказалось, случайную ошибку допустили и сотрудники больницы, и представители ритуального агентства.

- Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. В отделении патанатомии работает квалифицированный стажированный персонал. Ранее в рабочей практике таких случаев не было, - отметили в пресс-службе ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.

Напомним, инцидент с перепутанными телами усопших произошел в Нижнем Тагиле 5 августа. Покойного привезли на прощание в закрытом гробу, во время церемонии тагильчанка вместе со своей бабушкой заподозрили, что это не их дедушка, и их догадка подтвердилась. Как оказалось, покойных перепутали из-за очень похожих фамилий.