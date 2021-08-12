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Общество12 августа 2021 18:43

В Нижнем Тагиле сотрудников морга, перепутавших тела покойников, привлекли к ответственности

В руководстве больницы заметили, что ранее у них не было подобных инцидентов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Инцидент с перепутанными телами усопших произошел в Нижнем Тагиле 5 августа

Инцидент с перепутанными телами усопших произошел в Нижнем Тагиле 5 августа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле к ответственности работников морга центральной городской больницы № 1, которые перепутали тела покойников при выдаче родственникам. При этом в руководстве отметили, что ранее подобных инцидентов у них не случалось. Об этом пишет местное издание ТагилСити. Как оказалось, случайную ошибку допустили и сотрудники больницы, и представители ритуального агентства.

- Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. В отделении патанатомии работает квалифицированный стажированный персонал. Ранее в рабочей практике таких случаев не было, - отметили в пресс-службе ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.

Напомним, инцидент с перепутанными телами усопших произошел в Нижнем Тагиле 5 августа. Покойного привезли на прощание в закрытом гробу, во время церемонии тагильчанка вместе со своей бабушкой заподозрили, что это не их дедушка, и их догадка подтвердилась. Как оказалось, покойных перепутали из-за очень похожих фамилий.