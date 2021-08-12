В Полевском мэрия заплатит 800 тысяч рублей за погибшую от упавшего дерева женщину

Примечательно, что в суде уточнили, что дерево не нуждалось в валке или кронировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском местная администрация заплатит 800 тысяч рублей женщине, мать которой насмерть придавило деревом во время грозы. Инцидент произошел 25 мая прошлого года. Известно, что ветка тополя упала на 67-летнюю пенсионерку, ее госпитализировали с тяжелыми травмами, однако на следующий день она скончалась.

- Октябрьский суд в апреле 2021 года отказал в удовлетворении иска, указав, что причиной падения дерева явился шквалистый ветер, , что является обстоятельством непреодолимой силы, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Примечательно, что в суде уточнили, что дерево не нуждалось в валке или кронировании, поэтому администрация не должна нести за это ответственность. Однако прокуратура подала апелляцию, которую рассмотрели в областном суде, где встали на сторону пострадавших.