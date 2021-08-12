Губернатор Свердловской области предложил выращивать коноплю, чтобы пополнить бюджет региона

Кстати, губернатор Свердловской области назвал примерную сумму ущерба из-за засухи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев придумал способ, благодаря которому можно пополнить бюджет региона. По его словам, пришла пора выращивать техническую коноплю, которую накануне демонстрировали на Всероссийском дне поля.

- Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы действительно попробуем ее выращивать, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Кстати, губернатор Свердловской области назвал примерную сумму ущерба из-за засухи, заявив, что эти деньги регион намерен попросить у Москвы в качестве мер поддержки. По его словам, убытки составят порядка 2-3 миллиардов рублей минимум. Из-за этого летом 2021 года в Свердловской области пришлось ввести режим ЧС.