В Екатеринбурге скончался мужчина, который пострадал при взрыве в многоэтажке на Стахановской

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге скончался мужчина, который 5 августа пострадал при взрыве в квартире жилого дома на Стахановской, местный житель получил обширные ожоги, и его госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

- Потерпевший скончался 6 августа в больнице. В настоящее время органы следствия проводят доследственную проверку, которая находится на контроле у прокуратуры Орджоникидзевского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого в ведомстве проверят обслуживание многоэтажки, а также оборудование в нем из управляющей компании и газовой службы. Напомним, инцидент произошел 5 августа в 17:45 по местному времени. После взрыва в квартире на площади в 46 квадратных метров прозоишел пожар. До прибытия на место спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 80 человек, из которых 15 – это дети.