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Экономика12 августа 2021 17:04

На Урале готовятся к масштабной модернизации сельхозтехники

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Евгений Куйвашев рассказал о модернизации техники

Евгений Куйвашев рассказал о модернизации техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области идет подготовка к масштабной модернизации сельскохозяйственной техники. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на выставке День поля, которая открылась под Екатеринбургом 12 августа 2021 года.

Свердловские предприятия активно закупают сельскохозяйственную технику

Свердловские предприятия активно закупают сельскохозяйственную технику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Новая техника – залог высоких урожаев и качественной местной продукции на прилавках в магазинах. Модернизацией мы занимаемся не первый год. За 5 лет предприятия приобрели больше 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники, треть из них – за счет государственной поддержки, - рассказывает Евгений Куйвашев.

На эти цели из регионального бюджета выделено 2 миллиарда рублей. По словам главы региона, работа будет продолжена, и к 2025 году в Свердловской области за сет субсидирования должно быть обновлено еще 30% технопарка агропромышленного комплекса. Далее поставлены задача обновить 100% техники.

Губернатору рассказали о инновациях на рынке сельхозтехники

Губернатору рассказали о инновациях на рынке сельхозтехники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, в первую очередь в обновлении заинтересованы сами предприятия, которые активно тратят на обновление собственные средства. В обновлении техники большую роль играют программы «Росагролизинга», предоставляющие доступные условия для покупки сельхозтехники.

Так, в 2021 году в Свердловскую область в рамках сотрудничества с «Росагролизингом» поставят больше 130 единиц новой техники.