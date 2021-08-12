На Урале готовятся к масштабной модернизации сельхозтехники

Евгений Куйвашев рассказал о модернизации техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области идет подготовка к масштабной модернизации сельскохозяйственной техники. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на выставке День поля, которая открылась под Екатеринбургом 12 августа 2021 года.

Свердловские предприятия активно закупают сельскохозяйственную технику Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Новая техника – залог высоких урожаев и качественной местной продукции на прилавках в магазинах. Модернизацией мы занимаемся не первый год. За 5 лет предприятия приобрели больше 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники, треть из них – за счет государственной поддержки, - рассказывает Евгений Куйвашев.

На эти цели из регионального бюджета выделено 2 миллиарда рублей. По словам главы региона, работа будет продолжена, и к 2025 году в Свердловской области за сет субсидирования должно быть обновлено еще 30% технопарка агропромышленного комплекса. Далее поставлены задача обновить 100% техники.

Губернатору рассказали о инновациях на рынке сельхозтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, в первую очередь в обновлении заинтересованы сами предприятия, которые активно тратят на обновление собственные средства. В обновлении техники большую роль играют программы «Росагролизинга», предоставляющие доступные условия для покупки сельхозтехники.

Так, в 2021 году в Свердловскую область в рамках сотрудничества с «Росагролизингом» поставят больше 130 единиц новой техники.