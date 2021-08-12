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Общество12 августа 2021 16:55

В Нижнем Тагиле будут судить подростка, который нетрезвым сбил насмерть пешехода

Бывший школьник взял машину отца, чтобы покататься
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Также к административной ответственности привлекли родителей молодого человека

Также к административной ответственности привлекли родителей молодого человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить несовершеннолетнего, который, будучи нетрезвым, сбил насмерть пешехода. Все случилось 7 ноября прошлого года, тогда пьяный одиннадцатиклассник, не имея водительских прав, решил взять машину отца, чтобы покататься. На улице Фрунзе неопытный водитель за рулем Škoda Rapid наехал на 66-летнего мужчину.

- Обвиняемый вину в совершении преступления полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» передали в суд на рассмотрение. Также к административной ответственности привлекли родителей молодого человека.