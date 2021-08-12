Участок трассы «Екатеринбург – Курган» перекроют на ремонт

Планируется, что ремонт пройдет на железнодорожном переезде 55 километра федеральной трассы рядом с поселком Марамзино Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области участок трассы «Екатеринбург – Курган» временно перекроют для проведения аварийных работ. Ограничения введут 12 августа с 22:00 до 00:00, а также 13 августа с 00:00 до 03:00. Планируется, что ремонт пройдет на железнодорожном переезде 55 километра федеральной трассы рядом с поселком Марамзино.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор»

На время проведения работ движение транспорта будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке. Напомним, накануне в Екатеринбурге автомобилистам запретили парковку еще на пяти улицах, планируется, что это повысит пропускную способность.