МегаФон запустил федеральную сеть VoLTE

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Традиционно голосовую связь обеспечивали технологии 2G и 3G. Стандарт 4G (LTE) при его появлении в 2009 году был предназначен только для скоростного интернета. Технология VoLTE позволила передавать голос высокого качества через сеть LTE. В России она появилась в 2016 году, когда МегаФон запустил её в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны. Федеральным охват стал после недавнего внедрения технологии в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях.

На Среднем Урале VoLTE от МегаФона работает с начала этого года. Сегодня уже каждый второй звонок в регионе проходит в этой сети. Повышение качества голосового соединения и удаленный режим работы повлияли на длительность разговоров – в среднем житель региона стал на 25 минут в месяц дольше общаться по мобильному.

- Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим, – комментирует Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре МегаФона.

В сети МегаФона технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет трафик.

Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве смартфонов. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию. Время установления соединения составляет всего пару секунд. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек в устройстве.