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Происшествия12 августа 2021 13:15

В Ньвьянске росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Его подозревают в краже
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в дежурную часть отдела полиции

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в дежурную часть отдела полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске накануне, 11 августа, возле дома на улице Красноармейской росгвардейцы заметили подозрительного мужчину похожего по приметам на одного из разыскиваемых полицией и решили проверить его.

- На утреннем инструктаже сотрудникам была доведена информация и приметы правонарушителей, скрывающихся от органов следствия, дознания и суда. Обнаруженный росгвардейцами пешеход по описанию был схожий с лицом, указанным в списке, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

При проверке документов выяснилось, что 46-летний мужчина числится в федеральном розыске за ГУФСИН России по Свердловской области. Осенью 2018 года он был подозреваемым в краже, но от приговора суда скрылся и был объявлен в розыск. Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в дежурную часть отдела полиции.