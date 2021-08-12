В Ньвьянске росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в дежурную часть отдела полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске накануне, 11 августа, возле дома на улице Красноармейской росгвардейцы заметили подозрительного мужчину похожего по приметам на одного из разыскиваемых полицией и решили проверить его.

- На утреннем инструктаже сотрудникам была доведена информация и приметы правонарушителей, скрывающихся от органов следствия, дознания и суда. Обнаруженный росгвардейцами пешеход по описанию был схожий с лицом, указанным в списке, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

При проверке документов выяснилось, что 46-летний мужчина числится в федеральном розыске за ГУФСИН России по Свердловской области. Осенью 2018 года он был подозреваемым в краже, но от приговора суда скрылся и был объявлен в розыск. Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в дежурную часть отдела полиции.