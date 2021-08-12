Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 12:31

Евгений Куйвашев едет на север области

Свердловский губернатор намерен посетить несколько городов
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Евгений Куйвашев собирает вопросы от жителей северной части региона

Евгений Куйвашев собирает вопросы от жителей северной части региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 августа едет на север региона, чтобы посетить несколько городов. В списке значатся Серов, Североуральск, Ивдель и другие населенные пункты.

В четверг, 11 августа, глава региона предложил жителям северной части региона написать ему в Instagram свои вопросы и рассказать о проблемах. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В ходе визита, который продлится три дня, Евгений Куйвашев намерен заехать в гости к родителям паралимпийца Ильнара Зиннатуллина, который сейчас находится на Играх в Токио.

Жители северных городов в ответ интересуются планами о вырубке деревьев, помощи фермерам и переселении граждан из аварийного жилья. Также уральцев волнует газификация, строительство школ.