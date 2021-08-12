Евгений Куйвашев едет на север области

Евгений Куйвашев собирает вопросы от жителей северной части региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 августа едет на север региона, чтобы посетить несколько городов. В списке значатся Серов, Североуральск, Ивдель и другие населенные пункты.

В четверг, 11 августа, глава региона предложил жителям северной части региона написать ему в Instagram свои вопросы и рассказать о проблемах. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В ходе визита, который продлится три дня, Евгений Куйвашев намерен заехать в гости к родителям паралимпийца Ильнара Зиннатуллина, который сейчас находится на Играх в Токио.

Жители северных городов в ответ интересуются планами о вырубке деревьев, помощи фермерам и переселении граждан из аварийного жилья. Также уральцев волнует газификация, строительство школ.