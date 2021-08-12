Камеры пока работают в тестовом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге водителям-лихачам перестали приходить штрафы. Оказалось, что все дело в том, что камеры на свердловских трассах перестали фиксировать нарушения. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в «УГМК-Телеком» - компании, обслуживающей камеры, комплексы не исполняют свою основную функцию, так как у организации закончился контракт с областным управлением автодорог.

- Они работают в режиме тестирования и поддержания работоспособности. В рамках этих тестовых работ мы имеем возможность повысить эффективность комплексов фотовидеофиксации, протестировать новые программы, методы работы, испытать новое оборудование, - рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком.

Отметим, что «УГМК-Телеком» управляет работой более 150 комплексов фотовидеофиксации, в состав которых входят свыше 450 видеокамер.