Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 12:23

Камеры на свердловских трассах перестали фиксировать нарушения

Временно они работают в тестовом режиме
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Камеры пока работают в тестовом режиме

Камеры пока работают в тестовом режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге водителям-лихачам перестали приходить штрафы. Оказалось, что все дело в том, что камеры на свердловских трассах перестали фиксировать нарушения. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в «УГМК-Телеком» - компании, обслуживающей камеры, комплексы не исполняют свою основную функцию, так как у организации закончился контракт с областным управлением автодорог.

- Они работают в режиме тестирования и поддержания работоспособности. В рамках этих тестовых работ мы имеем возможность повысить эффективность комплексов фотовидеофиксации, протестировать новые программы, методы работы, испытать новое оборудование, - рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком.

Отметим, что «УГМК-Телеком» управляет работой более 150 комплексов фотовидеофиксации, в состав которых входят свыше 450 видеокамер.