Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2021 года

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

По итогам первого полугодия 2021 года прибыль составила 9,4 млрд рублей, что почти в 6 раз выше показателя 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. При этом чистые процентные доходы выросли на 1,0 млрд руб. (на 10,4%) и составили 10,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы выросли на 1,0 млрд руб. (на 27,3%) и составили 4,5 млрд руб.

Активы банка выросли с начала года с 508,3 млрд рублей до 526,1 млрд рублей. Собственные средства (капитал) банка увеличились с 58,9 млрд рублей до 63,1 млрд рублей. Все нормативы выполняются с запасом.

Успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В июле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе 2021 года агентство «НКР» повысило рейтинг банка до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.