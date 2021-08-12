В Екатеринбурге запретят парковку на пяти улицах

Новые знаки установят по просьбе горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автомобилистам запретят парковаться еще на пяти улицах. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» в ближайшее время установят на Волгоградской между домами № 49а и № 113, в Банковском от дома № 8 до Малышева, на Ясной от Бардина до Волгоградской, а также на всем протяжении Краснодарской и Промышленном проезде.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что запрет на парковку на этих улицах повысит пропускную способность. В администрации отметили, что специалисты, решая вопрос об установке знаков, учли мнение горожан.