Продажи электронных билетов на уральские поезда дальнего следования выросли почти в 1,5 раза с начала года

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

С начала 2021 года (январь-июль) пассажиры Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») приобрели через интернет 3,1 млн билетов на поезда дальнего следования. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными каналами продажи электронных билетов являются официальный сайт rzd.ru и мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Компания постоянно развивает и совершенствует онлайн-сервисы, чтобы процесс оформления проездных документов был более простым и удобным, предлагает пассажирам новые полезные опции.

Так, в последней версии приложения «РЖД Пассажирам» появилась новая опция «Переоформить билет» (ранее это можно было сделать только на официальном сайте ОАО «РЖД» или в кассах). Если пассажир приобрел билет на поезд дальнего следования, но по какой-либо причине решил уехать раньше, он может переоформить электронный проездной документ на другой поезд, который отправляется в ближайшие 24 часа. При выборе соответствующей опции система предложит список поездов. При переоформлении стоимость старого билета (за вычетом сбора) засчитывается в стоимость нового. Разницу надо доплатить, если новый билет дороже, или ее вернут, если новый билет стоит дешевле.

Напомним, приложение «РЖД Пассажирам» доступно для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS. Оно позволяет без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, а также использовать бонусные баллы программы лояльности и транспортные карты. В приложении можно найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.

Кроме того, в приложении можно получать уведомления о важных изменениях, связанных с поездкой по просматриваемому маршруту (например, изменения в расписании). А с помощью опции «Отслеживание билетов» автоматически узнавать о появившихся свободных местах на нужный поезд дальнего следования – система пришлет пуш-уведомление, если кто-то из пассажиров вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов.