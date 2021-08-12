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Общество12 августа 2021 9:20

В Екатеринбурге в честь Дня города выпустят открытки с рисунками детей

Жители и гости города смогут отправить их бесплатно
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Рисунки для открыток выбирали с помощью конкурса среди учеников художественных школ Фото: пресс-служба Почты России

Рисунки для открыток выбирали с помощью конкурса среди учеников художественных школ Фото: пресс-служба Почты России

В Екатеринбурге в честь Дня города Почта России выпустит открытки с рисунками детей. Все желающие смогут 20 августа получить их на Главпочтамте, подписать и бесплатно отправить.

Рисунки для открыток выбирали с помощью конкурса среди учеников художественных школ. Всего в нем приняли участие около 30 ребят.

- По результатам объявленного конкурса оргкомитет отобрал 5 эскизов с видами наиболее известных достопримечательностей Екатеринбурга для изображения на открытках, - рассказали в пресс-службе Почты России.

На открытках будут изображены беседка около Театра оперы и балета, Набережная Исети, Цирк, Водонапорная башня и Храм на крови.