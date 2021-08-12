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Общество12 августа 2021 6:35

В Свердловской области потеплеет до +31 градуса

Погода улучшится к выходным
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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К выходным в Свердловской области вернется жара

К выходным в Свердловской области вернется жара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня – с 12 по 14 августа. Судя по нему в Свердловскую область к выходным должна вернуться летняя жара.

Сегодня, 12 августа, днем потеплеет до +24 градусов.

В пятницу, 13 августа, ночью столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов, днем от +23 до +28 градусов.

В субботу, 14 августа, в ночное время температура воздуха опуститься до +8-+13 градусов, днем потеплеет до +26-+31 градуса.

Все три дня синоптики обещают переменную облачность преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивым и слабым.