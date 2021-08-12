В Екатеринбурге больше 80% педагогов сделали прививку от коронавируса

Прививки от коронавируса сделали около 25 тысяч учителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге привились от коронавируса больше 80% педагогов. Планируется, что к началу учебного года будут вакцинированы и защищены от новой инфекции все учителя.

- По Екатеринбургу около 25 тысяч работников образовательных учреждений сегодня привиты от коронавируса, - рассказал заместитель главврача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов. - В весенний и летний период перед новым учебным годом они хорошо прививались.

Он также обратился к родителям школьников с просьбой не отправлять детей на уроки, если они болеют или контактировали с заболевшими коронавирусом.

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