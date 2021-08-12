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Общество12 августа 2021 0:05

В екатеринбургском музее «Эрмитаж Урал» заменят экспозиции

Но это произойдет в 2022 году
Алена ЗАХАРОВА
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В музее "Эрмитаж Урал" заменят экспозиции

В музее "Эрмитаж Урал" заменят экспозиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском культурном центре «Эрмитаж Урал» в 2022 году заменят экспозицию. Это будет сделано за счет государственного музея «Эрмитаж», который находится в Санкт-Петербурге.

- В следующем сезоне — это будет русская живопись. И, обсуждаем сейчас, - это будет что-то шлягерное – сообщил начальник управления культуры Илья Марков в эфире программы «Прямая линия».

Сейчас в зале, где планируют разместить русскую живопись, находятся итальянские работы.