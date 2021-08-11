В Екатеринбурге команда фестиваля «Стеннография» проведет экскурсии по арт-объектам

Главным маршрутом будет фиолетовая линия Street art line/Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге команда фестиваля «Стенограффия» вместе с волонтерами проведет в августе бесплатные экскурсии в пешем и велосипедном формате. Главный маршрут экскурсии для горожан пройдет по фиолетовой линии - Street art line. Она объединит, созданные в разные годы объекты «Сеннографии». Их более 20. Прогулка займет три часа, а протяженность маршрута составит 9 километров.

Экскурсии пройдут 13 и 14 августа. Чтобы познакомится с ведущим и программой, а также принять участие в них, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Аналогичные мероприятия, будут проходить до конца августа по пятницам, субботам и воскресеньям.

Отметим, фиолетовая пунктирная линия, которая нанесена пластиком на асфальте в центре Екатеринбурга появилась в прошлом году. Эта линия закольцована, поэтому начать знакомиться с уличным искусством можно с любого места. На каждом арт-объекте, который попадется по пути, есть табличка с информацией о нем. К тому же на асфальте нарисованы QR-коды, перейдя по которым можно узнать о сути работы и художнике.