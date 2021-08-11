На Урале завершены поиски 11-летнего мальчика

Мальчика искали волонтеры поискового отряда и полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершены поиски 11-летнего школьника, который 9 августа вышел с велосипедом из дома в Железнодорожном районе и не вернулся. Его три дня разыскивали добровольцы поискового отряда вместе с полицией.

«Найден, Жив», - сообщают в поисковом отряде «Прорыв».

Сейчас с мальчиком работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Напомним, что в Свердловской области больше месяца не могут найти Яну Балабанову, которая отправилась на свадьбу к знакомой, но так туда и не дошла.