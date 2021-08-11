Свердловский министр назвал главную проблему в медицине

В ходе визита Андрей Карлов встретился с врачами каменских больниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил Каменск-Уральский. В ходе визита он встретился с врачами ведущих каменских больниц, а также с главой города Алексеем Герасимовым. Они обсудили главные проблемы здравоохранения, в том числе доступность медицинской помощи для каменцев. Также в рамках рабочего визита Андрей Карлов провел личный прием граждан. Все вопросы, которые были заданы, от лекарственного обеспечения, до того, как срочно попасть к узкому специалисту, взяты на контроль.

- Провел приём граждан. Пообщался с пациентами, которые рассказали о своих проблемах. Это очень полезные встречи. Лучше пациента никто не может посмотреть на проблему со стороны. Все обращения приняты к сведению, - прокомментировал Андрей Карлов.

Главный вопрос, который предстоит решить - это кадровый дефицит медицинских работников. Сейчас ему уделяется особое внимание. Министр здравоохранения, считает, что в Каменск-Уральскому нужны свои врачи, чтоб молодые специалисты отучившись в медицинских вузах, возвращались обратно в родной город.