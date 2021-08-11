В Екатеринбурге на Малышева пройдет капитальный ремонт коллекторов

В Екатеринбурге отремонтирую коллекторы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге отремонтируют коллекторы на улице Малышева от Шейнкмана до 8 Марта. Для этих целей МУП «Водоканал» ищет компанию, которая займется ремонтными работами. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Сообщается, что закупка осуществляется вследствие аварии и иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, а также для предотвращения угрозы возникновения таких ситуаций.

По плану исполнитель должен произвести капитальный ремонт коллекторов Д-300 мм на указанном участке. Сумма контракта составляет около 12 500 миллионов рублей. Заявки принимают до 18 августа 2021 года.