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Общество11 августа 2021 21:40

В Екатеринбурге дата проведения «Ночи музыки» станет известна после Дня города

Возможно, фестиваль состоится в конце сентября
Алена ЗАХАРОВА
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Ночь музыки» в этом году точно состоится

Ночь музыки» в этом году точно состоится

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дата проведения «Ночи музыки» в Екатеринбурге станет известна после Дня города. Обсудить вопрос проведения фестиваля с директором Ural Music Night Евгением Горенбургом планирует начальник управления культуры уральской столицы Илья Марков.

- «Ночь музыки» в этом году точно состоится потому, что это условие выполнения президентского гранта. Мы договорились с Евгением Львовичем (Горенбургом - прим.ред.) встретиться на следующей неделе и определится с датой. Вероятно, это будет, как и в прошлом году, в конце сентября», — об этом Марков рассказал в эфире передачи «Прямая линия».

Фестиваль Ural Music Night должен был состояться 25 июня 2021 года, но его отменили по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Новую дату проведения «Ночи музыки» обещали назвать после стабилизации ситуации в регионе.