В Первоуральске рецидивист ударил ножом незнакомца во время распития алкоголя

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске полиция задержала ранее судимого 45-летнего местного жителя, который ударил ножом своего собутыльника. 8 августа в дежурную часть обратился неизвестный, который рассказал, что она аллее по улице Советской лежит раненый мужчина.

- Установлено, что при совместном распитии алкоголя между 44-летним потерпевшим рождения и ранее ему незнакомым мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту удар ножом в область грудной клетки, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

После совершения преступления мужчина поспешил скрыться, но вскоре на его след вышла полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.