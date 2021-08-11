Гимнастка Анастасия Татарева получит орден из рук Владимира Путина

Уральскую гимнастку Анастасию Татареву наградят орденом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральскую гимнастку Анастасию Татареву наградят орденом «За заслуги перед отечеством I степени». На олимпийских играх в Токио воспитанница екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Виктория» завоевала серебряную медаль в групповом многоборье. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

- За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения и волю к победе, проявленные на играх в Токио, наградить Медалью ордена «За заслуги перед отечеством I степени» Татареву Анастасию Алексеевну – спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по художественной гимнастике – сказано в указе.

Ранее «КП»-Екатеринбург» поговорила с мамой спортсменки Светланой Татаревой. Она рассказала, кому Анастасия посвятила свою медаль.