Владимир Путин наградит лучницу Ксению Перову орденом «За заслуги перед отечеством IIстепени»

Ксения Перова получит орден «За заслуги перед отечеством IIстепени». Фото:Илья Хамов/группа ВКонтакте "Свердловская область"

Уральскую лучницу Ксению Перову наградят орденом «За заслуги перед отечеством IIстепени». На прошедших олимпийских играх в Токио 32-летняя спортсменка из Лесного завоевала серебряную медаль в командном турнире по стрельбе из лука. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

- За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения и волю к победе, проявленные на играх в Токио, наградить Медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» Перову Ксению Витальевну – спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по стрельбе из лука – говорится в указе.

Также награду из рук президента получит гимнаст Давид Белявский.