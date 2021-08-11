На Урале заблокировали сайт, на котором продавали фальшивые медицинские справки

По решению Артемовского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура заблокировала сайт, на котором каждый желающий мог приобрести за деньги медицинскую справку без посещения больницы, фактического обследования и сдачи анализов.

- Действия по изготовлению и продаже указанных справок имеют признаки составов преступлений и правонарушений, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании выявленной в интернете информации запрещенной для распространения на территории России, - отметили в уральской транспортной прокуратуре.

По решению Артемовского городского суда Свердловской области исковые требования прокурора удовлетворены.