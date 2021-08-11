Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 19:11

На Урале заблокировали сайт, на котором продавали фальшивые медицинские справки

Каждый желающий мог купить документ без посещения больницы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По решению Артемовского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены

По решению Артемовского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура заблокировала сайт, на котором каждый желающий мог приобрести за деньги медицинскую справку без посещения больницы, фактического обследования и сдачи анализов.

- Действия по изготовлению и продаже указанных справок имеют признаки составов преступлений и правонарушений, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании выявленной в интернете информации запрещенной для распространения на территории России, - отметили в уральской транспортной прокуратуре.

По решению Артемовского городского суда Свердловской области исковые требования прокурора удовлетворены.