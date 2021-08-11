В Свердловской области подготовят 460 добровольцев для паллативной помощи

Волонтеры смогут оказывать помощь больным и обучить этому родственников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Ассоциация средних медицинских работников за 1,5 года подготовит 460 волонтеров для оказания помощи паллиативным больным.

- В течение 1,5 лет более чем в 40 городах и поселках Свердловской области будут подготовлены 460 волонтеров для оказания помощи паллиативным больным, пребывающим в домашних условиях. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и будет реализован Ассоциацией средних медицинских работников Свердловской области, - говорится в департаменте информационной политики Свердловской области.

Подготовленные волонтеры смогут оказывать помощь больным и смогут обучить их родственников правильному уходу.

На сегодняшний день в Свердловской области такую помощь оказывают в 78 медицинских учреждениях, помимо этого, в 14 стационарах имеются 302 койки для паллативных больных. В Екатеринбурге, Каменск-Уральском и Нижнем Тагиле больные онкологическими заболеваниями могут получить помощь специальных выездных бригад.