«Автомобилист» проиграл второй матч на Кубке Республики Башкортостан

"Автомобилист" проиграл "Северстали". Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Сегодня, 11 августа, «Автомобилист» провел второй матч на Кубке Республики Башкортостан. На этот раз екатеринбуржцы встречались с командой «Северсталь» из Череповца. Матч закончился победой череповецкого клуба со счётом 2:1.

Автором единственной шайбы у «Автомобилиста» стал Ефим Гуркин. На 25 минуте он реализовал численное преимущество. У победителей отличились Егор Морозов, который, спустя 6 минут, сравнял счет при игре в формате 5 на 3 и Давид Думбадзе, забросивший шайбу за 7 минут до конца встречи.

Вчера команда из Екатеринбурга проиграла хозяевам турнира уфимскому «Салавату Юлаеву»

Следующий матч для «Автомобилиста» пройдет 13 августа. Подопечные Билла Питерса встретятся с «Локомотивом» из Ярославля.