В Екатеринбурге волонтеры поисквого отряда разыскивают 11-летнего пропавшего школьника

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 11-летнего Артема Кабаргина, мальчик вышел из дома 9 августа и не вернулся. Последний раз школьника видели в Железнодорожном микрорайоне.

- Приметы пропавшего: рост 150-155 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и русые волосы, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения пропавший был одет в джинсы серого цвета, толстовку с капюшоном серо-синего цвета, кроссовки черного цвета. Школьник может передвигаться на оранжевом велосипеде марки «Спрингер».

Розыском пропавшей занимается УМВД по Екатеринбург ОП №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьника, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-15. Также вы можете связаться с руководителем отряда «Прорыв» Наталией по номеру 89000440220.