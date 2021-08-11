В полиции прокомментировали задержание десяти человек у екатеринбургского ресторана EatMeet

Очевидцы происшествия рассказали, что у некоторых задержанных нашли оружие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции прокомментировали инцидент около екатеринбургского ресторана EatMeet на улице Юмашева, где бойцы спезназа задержали около десяти человек. По сообщениям источника в правоохранительных органах, была пресечена так называемая «стрелка».

- В рамках оперативного мероприятия сыщики задержали группу граждан. В настоящее время полиция устанавливает их личности и цель сбора. Операция проводилась сразу на двух адресах. Задержанные могут иметь отношения к противоправной деятельности, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Очевидцы происшествия рассказали, что у некоторых задержанных нашли оружие, трое молодых людей пытались скрыться, однако их успели догнать.

- Люди лежат на асфальте. Вроде бы к ним просто подошли и сказали лечь на пол, силу не применяли, - рассказали в ресторане.