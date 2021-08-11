У жителей Свердловской области выявили пять случаев осложнений после прививки от COVID-19

В Свердловской области зафиксировано всего пять случаев осложнений после прививки от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала вакцинации от коронавируса медики выявили у граждан пять случаев осложнений после прививки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В Минздраве региона рассказывают, что в реанимациях медицинских учреждений нет и не было ни одного пациента с осложнениями после прививки от COVID-19.

Ранее появилась информация о том, что на этой неделе в Свердловскую область доставили 96 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

По данным на 11 августа 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области за сутки подтверждено еще 25 случаев смерти от коронавируса. Это рекорд по Свердловской области за всю историю пандемии.