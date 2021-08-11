Предупреждение о смоге в Свердловской области продлили еще на три дня

Предупреждение о смоге действует с 11 августа с 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область снова вернется смог. Уральский гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Предупреждение о смоге действует с 11 августа с 20:00.

- Рассеивание вредных примесей в атмосферном воздухе ожидается в течение трех дней. Предупреждение отменят в субботу, 14 августа, в 20:00, - отметили в Уральском гидрометцентре.

Напомним, утром 9 августа жители Екатеринбурга заметили смог, который накрыл город. Также горожане почувствовали запах гари в воздухе. Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко объяснила, что это из-за сибирских пожаров.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указано, что предупреждений об атмосферных загрязнениях нет.