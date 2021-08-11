Шантажировал интимными фотографиями: на Урале 18-летнего парня обвинили в изнасиловании школьницы

Ему грозит срок в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 18-летний студент Высокогорного многопрофильного техникума стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании и понуждении к действиям сексуального характера. Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, парня обвиняют в надругательстве над 15-летней школьницей.

- По версии следствия, в сентябре 2020 года юноша изнасиловал девочку в ее квартире. При этом он шантажировал ее, угрожал распространить интимные фотографии, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Нам удалось связаться с обвиняемым. Он подтвердил факт возбуждения уголовного дела, но отказался раскрывать подробности случившегося. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

- Мы встречались два года. Когда мы познакомились ей было 13, а мне – 15 лет. Вы же понимаете, что секс у нас был? А потом мы поссорились, и она говорит, что именно в последний раз я ее, якобы, изнасиловал. Были проведены экспертизы, в том числе и ДНК. Все указывает на то, что насилия не было, - рассказал «КП» обвиняемый.

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