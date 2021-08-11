Жители Нижнего Тагила смогут привиться от COVID-19 в парке Бондина

Поставить прививку тагильчане смогут 14 и 15 августа. Фото: Лев Истомин

В Нижнем Тагиле в парке Бондина открывается пункт бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Поставить прививку тагильчане смогут 14 и 15 августа 2021 года с 12:00 до 17:00. Пункт вакцинации будет расположен возле колеса обозрения. Для прививки при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

По данным на 11 августа в Свердловской области зарегистрирован 521 случай заражения коронавирусом. Из них в Нижнем Тагиле инфекцию нашли у 36 человек. В области уже привили почти миллион человек, это больше 29% населения региона. С учетом последней партии в области имеется 150 тысяч доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».