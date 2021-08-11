В Екатеринбурге СКР проведет проверку после гибели человека на пожаре на Юго-Западе

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге следственный комитет проведет доследственную после гибели человека на пожаре в доме по улице Денисова-Уральского. Согласно предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, тело отправили на экспертизу. Также сейчас устанавливается очаг и причина возгорания.

- Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Эвакуировано 80 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. После тушения нашими коллегами из МЧС огня в жилище было обнаружено тело мужчины, личность погибшего сейчас устанавливают сыщики уголовного розыска, - устанавливается очаг и причина возгорания.

Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Во время осмотра места происшествия спасатели обнаружили увидели большое количество предметов, принесенных со свалки. Полицейские опрашивают жильцов дома.