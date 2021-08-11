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Общество11 августа 2021 15:39

С начала года свердловчане перевели телефонным мошенникам 400 миллионов рублей

Жертвами аферистов становятся самые разные возрастные категории
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Жертвами предприимчивых преступников становятся и малоимущие пенсионеры, и несовершеннолетние

Жертвами предприимчивых преступников становятся и малоимущие пенсионеры, и несовершеннолетние

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2021 года жители региона отправили мошенникам порядка 400 миллионов рублей. При этом жертвами предприимчивых преступников становятся и малоимущие пенсионеры, и несовершеннолетние, и другие возрастные категории.

- Если вам позвонили и представились работниками правоохранительных, банковских или любых других учреждений, спокойно положите трубку и перепроверьте, кто звонил из структуры, - отметил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Только за последние сутки в Нижнем Тагиле 83-летняя женщина лишилась 900 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ей на мобильный позвонили неизвестные и рассказали, что аферисты получили доступ к ее сбережениям, поэтому необходимо срочно связаться с «представителями Центробанка».