В Свердловской области шесть тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса

Смертность достигла рекордных показателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже шесть тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса. Это стало возможным благодаря доставке вакцины «Спутник Лайт» во все города региона. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

- Ситуация остается напряженной. Мы пятую неделю в одних цифрах заболеваемости. Есть непринципиальное снижение, но эти цифры не говорят о тенденции. Заболеваемость остановилась на высоком уровне. В преддверии нового учебного года очень важно провакцинировать максимальное количество человек. С учетом последней партии в области имеется 150 тысяч доз вакцины. Это «Спутник V», «Спутник Лайт». Ревакцинацию прошли шесть тысяч свердловчан. Очень много людей остается на амбулаторном лечении, а большинство пациентов в стационаре нуждаются в подаче кислорода, - отметил Павел Креков.

Чиновник отметил, что «Спутник Лайт» еще находится на стадии клинических испытаний, а его поставки со временем увеличатся.