Более 6 тысяч маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах СвЖД с начала года

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

В январе – июле 2021 года специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги получили 6,2 тыс. пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения (за аналогичный период 2020 года – 4,2 тыс.). Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД» поступило от пассажиров вокзалов Екатеринбург, Тюмень, Пермь-2, Сургут.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь в высадке и посадке в поезда, перемещении ручной клади и багажа, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы и т.д.). Заявки на услуги сопровождения через ЦСМ ОАО «РЖД» поступают в специализированные службы помощи. На СвЖД они действуют на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и Пыть-Ях. Там, где наличие такой службы не предусмотрено, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

Холдинг «РЖД» ведет постоянную работу над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в состав поездов дальнего следования включают вагоны со специализированным купе. Ежегодно количество таких вагонов увеличивается (за счет приобретения нового и модернизации эксплуатируемого подвижного состава). В специализированные купе поездов формирования АО «ФПК» для инвалида и его сопровождающего действует скидка 50%.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных по телефону 8 (800) 775-00-00, добавочный 1 (в тоновом режиме) и электронному адресу info@rzd.ru. В центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования.

С полной информацией о доступности вокзальных комплексов для пассажиров с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Карта доступности вокзалов».