В Екатеринбурге Исеть превратят в «Звездный канал»

Река станет похожа на звездное небо Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге в эту субботу, 14 августа, команда фестиваля «Стенограффия» и художники из команды SPEKTR вместе с горожанами превратят Исеть в «Звездный канал». Каждый человек сможет получить свою «звезду», запустить ее в реку и загадать желание.

- Команды художников и организаторов хотят подарить людям ощущения чуда и сказки. А также дать возможность увидеть небо, полное звезд, ведь в нашем мегаполисе их не видно из-за большого количества искусственного освещения, постоянной облачности и туманности, - рассказали организаторы.

Фото: предоставлено организаторами

Звезды на акции будут символизировать специальные светодиоды, которые подготовят и раздадут всем желающим. Организаторы добавили, что после акции все фонарики будут выловлены из воды, чтобы не загрязнять реку.