Борис Чарнов возглавил Фонд в 1993 году Фото: tfoms.e-burg.ru

В Екатеринбурге на 85-м году жизни скончался основатель системы обязательного медицинского страхования Свердловской области и первый руководитель регионального ТФОМС Борис Чарный. Он возглавил Фонд в 1993 году - в один из самых сложных периодов для отечественного здравоохранения.

- Коллеги Чарного с теплом и доброй иронией вспоминают, как в отсутствие «живых» денег в середине 90-х, директор Фонда организовал систему взаимозачетов, когда лекарства менялись на еду, а еда - на строительные материалы: это был единственный способ выжить - расходы на одного застрахованного в системе ОМС в тот момент были примерно в 150 раз меньше, чем сегодня, - рассказали в ТФОМС Свердловской области.

В правительстве Свердловской области выразили соболезнования родным и близким Бориса Чарного и отметили, что он внес большой вклад в совершенствование системы медицинского страхования, нормативной базы отрасли и развитие рынка фармацевтических услуг.

Бориса Чарный возглавлял ТФОМС Свердловской области до 2007 года, но до последних лет жизни принимал участие в судьбе организации и поддерживал отношения с коллегами.