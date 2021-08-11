В Екатеринбурге отремонтировали пирс на Верх-Исетском пруду

Пирс отремонтировали к 60-летию отряда «Каравелла» Фото: пресс-служба мэрии

На Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге отремонтировали пирс для швартовки разных типов судов и установили новый удобный бетонный спуск для яхт. Реставрацию провела к 60-летию отряда «Каравелла» группа компаний «АСТРА».

- Все работы производились на водно-спортивной базе ДОСААФ России, где больше 52 лет проводит свои летние программы и социально-значимые проекты «Каравелла», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, общественная детская организация «Каравелла» была создана группой ребят и известным писателем Владиславом Крапивиным в 1961 году. В ней не только воспитывают социально-активных граждан, но и помогают семьям в обучении и социализации детей, поддерживают юных горожан, попавших в трудную жизненную ситуацию и защищают их права и членов их семей. Кроме того ежегодно летом под парусами «Каравеллы» и крапивинских отрядов выходят на воду и обучаются практическому управлению яхтой тысячи детей.