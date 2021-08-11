В Екатеринбурге задымился салон автобуса

Всех пассажиров высадили из общественного транспорта. Фото: группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в районе Широкой речки задымился автобус. Об этом сообщает группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Задымился салон низкопольного автобуса, который следовал по маршруту №95. Это произошло днем 11 августа на остановке «Контрольная».

Всех пассажиров высадили из общественного транспорта. Причина задымления пока не называется.

На момент публикации комментарий в Гортрансе «КП Екатеринбург» получить не удалось.