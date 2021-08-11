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Происшествия11 августа 2021 11:54

В Екатеринбурге задымился салон автобуса

Это произошло на остановке «Контрольная»
Анастасия ШИПИЦИНА
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Всех пассажиров высадили из общественного транспорта. Фото: группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Всех пассажиров высадили из общественного транспорта. Фото: группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в районе Широкой речки задымился автобус. Об этом сообщает группа «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Задымился салон низкопольного автобуса, который следовал по маршруту №95. Это произошло днем 11 августа на остановке «Контрольная».

Всех пассажиров высадили из общественного транспорта. Причина задымления пока не называется.

На момент публикации комментарий в Гортрансе «КП Екатеринбург» получить не удалось.