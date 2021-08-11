В Свердловской области 1% от тех, кто привился против коронавируса, в итоге заболели им

На Среднем Урале первым компонентом вакцины привились уже почти миллион человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале подсчитали, какая часть из тех, кто привился от коронавируса, в итоге заболел им.

- Любая вакцина не защищает на 100% от заболевания, - прокомментировал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики». - Действительно есть заболевшие. Учет ведется. На сегодня по Свердловской области не более 1%. Но надо сказать, что заболевание протекает в более легкой форме и эти люди не умирают.

По данным Городского центра медицинской профилактики, на 11 августа в Свердловской области первым компонентов вакцины от коронавируса привились почти миллион человек.